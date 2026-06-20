Ранее офис директора Национальной разведки США опубликовал материалы о финансировании американской стороной биологических лабораторий более чем в 30 странах, включая Украину. Согласно документам, в этих центрах изучались опасные вирусы и микроорганизмы, а в отдельных случаях проводились исследования по изменению свойств патогенов. Утверждается, что на территории Украины было создано 13 лабораторий, на строительство и оснащение которых были направлены миллионы долларов. В числе направлений исследований назывались птичий грипп и другие опасные патогены.