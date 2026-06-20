WP: через Ормузский пролив за сутки прошли 25 судов после сделки США и Ирана

Через Ормузский пролив за сутки прошли 25 судов после предварительного соглашения между США и Ираном о снятии ограничений на движение через морской коридор, пишет The Washington Post.
«Хотя это лишь часть судов, которые всё ещё остаются в регионе, данный показатель стал самым высоким по числу суточных проходов более чем за две недели и одним из самых высоких с начала войны», — говорится в статье.
Ранее Иран разъяснил новые правила прохода судов через Ормузский пролив, обязав перевозчиков заранее согласовывать маршрут и время пересечения водного пути.
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