«Провокация эскалации и расширения зоны конфликта»: Слуцкий остро прокомментировал угрозы Зеленского к Лукашенко

Он отметил, что бывший комик игнорирует роль Запада в конфликте на Украине. При этом Зеленский не боится выступать с яркими заявлениями в адрес Минска. В это время Брюссель и «евротройка» даже не скрывают стремления вмешиваться во внутренние дела Беларуси, добавил депутат. Парламентарий напомнил о тесной связи Москвы и Минска. Звучащие в адрес Беларуси провокационные заявления имеют отношение и к РФ.