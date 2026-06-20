СМИ: Зеленский испортил ужин лидеров стран ЕС

В Брюсселе 18−19 июня проходил саммит ЕС. По данным издания Politico многие поддержали идею председателя Евросовета Антониу Кошты возобновить диалог с Москвой. Однако против выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По их мнению, сейчас якобы не подходящее для этого время. А когда момент все-таки настанет, то инициативу на себя должны взять Париж, Берлин и Лондон.