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СМИ: Зеленский испортил ужин лидеров стран ЕС

Euractiv: уход Зеленского привел к срыву торжественного ужина лидеров ЕС.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Уход Владимира Зеленского с торжественного ужина лидеров стран ЕС, посвященному обсуждению Китая, обернулся спорами по поводу России и Украины, пишет портал Euractiv.

Издание отмечает, что Зеленский посетил торжественный ужин, состоявшийся в четверг, недолго на нем прибыл и ушел, после чего присутствующие скатились в дискуссии об украинском конфликте, что полностью не соответствовало изначальной тематике.

«Ужин, на котором лидеры должны были обсудить долгожданную стратегию противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике, был прерван почти до 11 часов вечера спорами о войне России на Украине», — говорится в материале.

По данным портала, лидеры ЕС разошлись во мнениях относительно того, кто или какая группа стран должны возглавить потенциальные переговоры с Россией в будущем.

В Брюсселе 18−19 июня проходил саммит ЕС. По данным издания Politico многие поддержали идею председателя Евросовета Антониу Кошты возобновить диалог с Москвой. Однако против выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По их мнению, сейчас якобы не подходящее для этого время. А когда момент все-таки настанет, то инициативу на себя должны взять Париж, Берлин и Лондон.

В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией. Глава Евросовета заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. Макрон отправлял в Москву дипломатического советника.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступал за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.

Владимир Путин предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах называл экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В то же время он подчеркивал, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы.

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