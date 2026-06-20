Врач Золотарёва: оптимальное время пробуждения зависит от хронотипа человека

«Так, жаворонки обычно легче просыпаются в промежутке между пятью и семью часами утра, тогда как совам физиологически комфортнее вставать позже — примерно с семи до девяти часов. Между ними находятся люди смешанного типа, которых часто называют голубями», — добавила она.