Врач Золотарёва: оптимальное время пробуждения зависит от хронотипа человека

С точки зрения медицины оптимальное время пробуждения — это не конкретные цифры на часах, а момент, когда организм завершил необходимые процессы восстановления и готов к бодрствованию. Поэтому ориентироваться нужно прежде всего на собственные циркадные ритмы.
Как объяснила в беседе с RT врач-кардиолог, врач-сомнолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарёва, одним из ключевых факторов является хронотип.
«Так, жаворонки обычно легче просыпаются в промежутке между пятью и семью часами утра, тогда как совам физиологически комфортнее вставать позже — примерно с семи до девяти часов. Между ними находятся люди смешанного типа, которых часто называют голубями», — добавила она.
По словам эксперта, попытки постоянно жить в режиме, не соответствующем собственному хронотипу, нередко приводят к хроническому недосыпанию, снижению работоспособности и повышенной нагрузке на организм.
«Важное значение имеет и естественное освещение. Утренний солнечный свет помогает организму переключиться из режима сна в режим бодрствования, подавляя выработку мелатонина и стимулируя синтез кортизола. Желательно в течение первого часа после пробуждения получить достаточное количество дневного света. Это помогает укреплять циркадные ритмы и делает режим сна более стабильным», — подчеркнула собеседница RT.
Ещё один важный аспект связан со структурой сна, добавила специалист.
«Ночной отдых состоит из нескольких циклов продолжительностью около полутора часов каждый. Наиболее комфортным считается пробуждение в конце такого цикла, когда человек находится в фазе лёгкого сна», — заявила врач.
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Если будильник прерывает глубокий сон, человек может столкнуться с так называемой инерцией сна — состоянием, при котором ещё долго сохраняются сонливость, заторможенность и ощущение разбитости, предупредила сомнолог.
«Поэтому при планировании режима полезно учитывать продолжительность циклов сна. Для организма гораздо полезнее вставать примерно в одно и то же время каждый день, включая выходные. Разница более чем на час уже может нарушать циркадные ритмы, ухудшать качество сна и затруднять вечернее засыпание», — добавила Золотарёва.
Отмечается, что время подъёма нельзя рассматривать отдельно от продолжительности сна.
«Чтобы определить оптимальный режим, необходимо учитывать собственную потребность в отдыхе, которая у большинства взрослых составляет от семи до девяти часов в сутки», — пояснила собеседница RT.
О том, что режим подобран правильно, свидетельствует несколько признаков: человек просыпается относительно легко, быстро приходит в себя после подъёма, не испытывает выраженной сонливости в первой половине дня и сохраняет стабильный уровень энергии утром, перечислила эксперт.
Кроме того, по её словам, при полноценном сне после пробуждения обычно отсутствуют головные боли, раздражительность и чувство хронической усталости.
Ранее россиян предупредили, что польза и вред дневного сна зависят от его продолжительности и выбранного для отдыха времени.