Танки группировки «Север» оснащают противодроновой защитой «Еж»

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ремонтное подразделение 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» оснащает танки и боевые машины противодронной защитой «Еж». Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Ежедневно в ремонтном подразделении 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” происходит модернизация и оснащение танков и боевых машин противодроновой защитой по типу “Еж”. Данный комплекс позволяет обеспечить безопасность экипажа и техники во время атаки ударных дронов при выполнении специальных задач в зоне проведения СВО», — отметили в министерстве.
Там рассказали, что инженеры производят обварку боевых машин каркасом, к которому в процессе крепятся разветвленные железные тросы.
Кроме того, добавили в Минобороны, в боксах и гаражах налажена работа по техническому обслуживанию и восстановлению автомобильной и мототехники, а также вооружения. Специалисты устраняют любые поломки, вызванные в результате эксплуатации, а также атаки FPV-дронов.
Для противодействия БПЛА мастера проводят модернизацию квадроциклов и багги. Технику оснащают пулеметными турелями, снабжают вооружение тепловизорами и прицельными приспособлениями. Эти улучшения показали свою эффективность в боевой работе мобильных огневых групп.