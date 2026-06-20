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Танки группировки «Север» оснащают противодроновой защитой «Еж»

Инженеры производят обварку боевых машин каркасом, к которому в процессе крепятся разветвленные железные тросы, рассказали в Минобороны.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ремонтное подразделение 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» оснащает танки и боевые машины противодронной защитой «Еж». Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Ежедневно в ремонтном подразделении 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” происходит модернизация и оснащение танков и боевых машин противодроновой защитой по типу “Еж”. Данный комплекс позволяет обеспечить безопасность экипажа и техники во время атаки ударных дронов при выполнении специальных задач в зоне проведения СВО», — отметили в министерстве.

Там рассказали, что инженеры производят обварку боевых машин каркасом, к которому в процессе крепятся разветвленные железные тросы.

Кроме того, добавили в Минобороны, в боксах и гаражах налажена работа по техническому обслуживанию и восстановлению автомобильной и мототехники, а также вооружения. Специалисты устраняют любые поломки, вызванные в результате эксплуатации, а также атаки FPV-дронов.

Для противодействия БПЛА мастера проводят модернизацию квадроциклов и багги. Технику оснащают пулеметными турелями, снабжают вооружение тепловизорами и прицельными приспособлениями. Эти улучшения показали свою эффективность в боевой работе мобильных огневых групп.

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