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Минобороны показало кадры продвижения бойцов РФ в Красном Лимане

Российские военнослужащие подняли триколор у освобожденного здания в городе.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кадры продвижения штурмовых групп 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в одном из районов Красного Лимана ДНР опубликовало Минобороны РФ.

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля успешного продвижения и закрепления штурмовых групп 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” в одном из районов населенного пункта Красный Лиман ДНР», — говорится в сообщении.

На видео запечатлен момент, как российский военнослужащий поднимает триколор у освобожденного здания в городе.