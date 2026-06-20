Минобороны показало кадры продвижения бойцов РФ в Красном Лимане

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кадры продвижения штурмовых групп 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в одном из районов Красного Лимана ДНР опубликовало Минобороны РФ.
«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля успешного продвижения и закрепления штурмовых групп 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” в одном из районов населенного пункта Красный Лиман ДНР», — говорится в сообщении.
На видео запечатлен момент, как российский военнослужащий поднимает триколор у освобожденного здания в городе.