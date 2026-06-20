Панкратов объяснил странное поведение Трампа при поцелуе с Брижит

Президент США Дональд Трамп в очередной раз попался на поцелуе с супругой французского лидера Эммануэля Макрона — Брижит. Профайлер Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о тайных знаках американского лидера.
Напомним, Трамп оказался в центре обсуждения в социальных сетях после публикации видео, снятого по завершении ужина в Версальском дворце во Франции. На кадрах Трамп сначала быстро попрощался с самим Макроном, а после — длительное время удерживал в объятиях Брижит.
Сначала Трамп и Брижит обменялись поцелуями в обе щеки. Затем, как посчитали некоторые пользователи соцсетей, Трамп сделал движение в сторону Брижит Макрон для еще одного поцелуя, положив руку ей на плечо. Однако она отступила на полшага назад, чтобы избежать этого.
Похожий инцидент произошел за несколько дней до этого на саммите G7. Трамп наспех поздоровался с Макроном, а потом не менее 13 секунд удерживал руку его супруги и не отпускал.
«Трамп демонстрирует доминирующий, экспансивный вид поведения, где телесный ритуал (поцелуи, рукопожатие, вторжение в дистанцию) используется им как инструмент контроля ситуации и людей. Его мимика в момент второго наклона к Брижит — открытый рот, чуть вытянутые губы — больше похожа на демонстративную фамильярность. Это типичная для него смесь нарциссической самоуверенности и пошлого флирта», — пояснил эксперт.
Панкратов также проанализировал реакцию Брижит.
«У первой леди Франции, напротив, виден рефлекс вежливого отступления: она сокращает время физического контакта, делает полшага назад, уводит голову, при этом удерживая социальную улыбку — классический приём человека, который не хочет конфликта, особенно публичного. Мышечное напряжение её шеи и плеч, микропауза перед ответным движением и чуть “застывшая” улыбка выдают утомление от такого грубого, непротокольного давления и попытку сохранить лицо в кадре», — добавил специалист.
Ранее был раскрыт тайный смысл рукопожатий на G7.