Панкратов объяснил странное поведение Трампа при поцелуе с Брижит

Сначала Трамп и Брижит обменялись поцелуями в обе щеки. Затем, как посчитали некоторые пользователи соцсетей, Трамп сделал движение в сторону Брижит Макрон для еще одного поцелуя, положив руку ей на плечо. Однако она отступила на полшага назад, чтобы избежать этого.