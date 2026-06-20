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Ремонтники «Севера» серийно превращают танки в «ежей»

Ремонтники «Севера» серийно превращают танки и боевые машины в «ежей».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Специалисты ремонтного подразделения группировки войск «Север» поставили на поток модернизацию танков и боевых машин и оснащение их противодроновой защитой типа «еж», сообщили в Минобороны РФ.

«Ежедневно в ремонтном подразделении 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” происходит модернизация и оснащение танков и боевых машин противодроновой защитой по типу “Еж”, — говорится в сообщении.

При установке боевые машину обвариваются каркасом, к которому крепятся разветвленные на отдельные проволоки железные тросы. В ходе доработки мастера учитывают накопленный боевой опыт и прислушиваются к запросам экипажей в зависимости от вида боевых задач. На обварку одного танка у военнослужащих ремонтного подразделения уходит не более трех дней.

Такие «ежи» позволяют обеспечить безопасность экипажа и техники во время атаки ударных дронов.

Также в подразделении проводят техобслуживание и восстановление автомобильной и мототехники, а также вооружения. Специалисты устраняют любые поломки, вызванные в результате эксплуатации, а также атаки FPV-дронов. Квадроциклы и багги также оснащаются противодроновой защитой. Кроме того, технику оснащают пулеметными турелями, снабжают тепловизорами и прицельными приспособлениями.

Дефицита в запчастях и специализированных инструментах нет — на складах всегда фиксируется необходимый объем. Также налажено постоянное взаимодействие с представителями заводов-производителей военной техники.