Ремонтники «Севера» серийно превращают танки в «ежей»

Также в подразделении проводят техобслуживание и восстановление автомобильной и мототехники, а также вооружения. Специалисты устраняют любые поломки, вызванные в результате эксплуатации, а также атаки FPV-дронов. Квадроциклы и багги также оснащаются противодроновой защитой. Кроме того, технику оснащают пулеметными турелями, снабжают тепловизорами и прицельными приспособлениями.