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ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

ВС РФ уничтожили пункт управления, откуда ВСУ направляли дроны на гражданских.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Военнослужащие войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили пункт управления дронами ВСУ, откуда координировались удары по позициям российских войск и гражданской инфраструктуре, сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие расчета ударных беспилотников “Молния-2” войск беспилотных систем в составе 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” ликвидировали личный состав и уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженный в ходе разведки замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ был развернут в жилой застройке. Российские военнослужащие установили, что отсюда осуществлялась координация полетов многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, которые противник применял для разведки и нанесения ударов по позициям российских войск, а также объектам гражданской инфраструктуры.

Расчет получил целеуказание и приступил к выполнению боевой задачи. Техник звена быстро собрал изделие и снарядил его осколочно-фугасной боевой частью, провел все необходимые проверки и запустил «Молнию-2».

«Задача выполнялась в условиях активного противодействия средствам радиоэлектронной борьбы противника. Благодаря профессиональной выучке и слаженности действий военнослужащих цель была успешно поражена. Это позволило существенно снизить возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов на данном участке фронта», — добавили в МО РФ.

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