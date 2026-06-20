ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ в Красном Лимане

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бойцы российской группировки «Запад» за сутки овладели семью опорными пунктами и 46 зданиями в Красном Лимане в ДНР, в городе уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. За сутки подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и 46 зданиями», — сказал Бигма в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Кроме того, он напомнил, что по пункту временной дислокации 63-й механизированной бригады ВСУ был нанесен авиационный удар с использованием авиабомбы ФАБ-3000. В результате прямого попадания уничтожены до 20 украинских военных.
«Всего за сутки в Красном Лимане уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, восемь единиц вооружения и военной техники, в том числе грузовой автомобиль, квадроцикл, шесть дистанционно управляемых роботизированных комплексов», — добавил Бигма.
Он также рассказал, что расчеты ПВО группировки и мобильные огневые группы уничтожили два барражирующих боеприпаса, 78 беспилотников самолетного типа и 104 тяжелых гексакоптера.