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Дмитриев заявил, что Туск пытается выгородить сторонников нацизма в Киеве

Спецпредставитель президента РФ указал на попытки Туска выгородить сторонников нацизма на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев обратил внимание на действия премьер-министра Польши Дональда Туска, направленные на оправдание лиц, поддерживающих нацизм на Украине.

Ранее Туск попытался вмешаться в конфликт, возникший между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским, касающийся прославления нацистов на Украине. В своих высказываниях Туск выразил обеспокоенность тем, что данная ситуация шокирует союзников Польши.

«Туск поспешил встать на защиту сторонников нацизма, которых разоблачил президент Польши Навроцкий», — отметил Дмитриев на своей официальной странице в соцсети Х*.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также выступил с предложением о награждении Зеленского нацистским Железным крестом вместо польского ордена.

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