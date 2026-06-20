Спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев обратил внимание на действия премьер-министра Польши Дональда Туска, направленные на оправдание лиц, поддерживающих нацизм на Украине.
Ранее Туск попытался вмешаться в конфликт, возникший между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским, касающийся прославления нацистов на Украине. В своих высказываниях Туск выразил обеспокоенность тем, что данная ситуация шокирует союзников Польши.
«Туск поспешил встать на защиту сторонников нацизма, которых разоблачил президент Польши Навроцкий», — отметил Дмитриев на своей официальной странице в соцсети Х*.
Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также выступил с предложением о награждении Зеленского нацистским Железным крестом вместо польского ордена.