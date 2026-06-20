Focus: решение Мадьяра по Украине стало ударом для стремления страны в ЕС

Уточняется, что в проекте документа содержался призыв открыть оставшиеся переговорные кластеры «как можно скорее», однако в окончательной версии эта фраза была удалена.
«Для Украины изменение формулировки стало ударом. Хотя на сам ход переговоров оно напрямую не влияет, ЕС больше не берёт на себя обязательство ускорять открытие следующих этапов переговорного процесса», — говорится в статье.
По словам Мадьяра, спорный пункт был исключён из текста «в самый последний момент». По данным европейских дипломатов, Будапешт настаивал на том, что Украина должна проходить процедуру вступления в ЕС на общих основаниях и не получать особых условий, говорится в статье.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров иронично заметил, что если Киев вступит в ЕС, то Европейский союз просто развалится.