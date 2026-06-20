В деле Шурыгиной о распространении порнографии фигурируют еще два человека

В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии, ей предъявлено обвинение. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что уголовное дело возбуждено на Шурыгину после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением блогера.