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В деле Шурыгиной о распространении порнографии фигурируют еще два человека

РИА Новости: фигурантами дела Шурыгиной стали еще два человека.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вместе с Дианой Шурыгиной по делу о распространении порнографии были задержаны еще два фигуранта, они отправлены под домашний арест, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

«По делу также задержаны еще два человека, оба помещены под домашний арест», — сказал собеседник агентства.

В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии, ей предъявлено обвинение. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что уголовное дело возбуждено на Шурыгину после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением блогера.