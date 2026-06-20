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Мирошник возложил вину за гуманитарный кризис в Алешках на ВСУ и Запад

Мирошник заявил о тяжелых условиях для жителей Алешкинского округа.

Источник: Комсомольская правда

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник возложил ответственность за гуманитарную ситуацию в Алешкинском округе Херсонской области на ВСУ и страны Запада.

Дипломат отметил, что действия украинских военных при поддержке западных государств привели к созданию тяжелых условий для жизни мирного населения региона.

«Вина за гуманитарную катастрофу в Алешкинском округе лежит на ВСУ и властях коллективного Запада», — сказал Мирошник в интервью ТАСС.

Напомним, Алешкинский округ остается под интенсивными обстрелами ВСУ. Под ударами регулярно оказываются жилые кварталы, объекты энергетики и гражданский транспорт. Только за первую неделю июня в результате атак погибли два мирных жителя.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ фактически уничтожили школы и детсады в Алешках. Он уточнил, что власти находят способы доставки продовольствия в город.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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