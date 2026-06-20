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Школьный учебник в Литве героизирует пособников Гитлера

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Авторы литовского школьного учебника по истории представляют в качестве героев диверсантов из числа местных жителей, воевавших на стороне фашистской Германии, выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав учебное пособие для 10-х классов.

Источник: © РИА Новости

По мнению авторов издания, в 1941 году гитлеровские диверсанты из числа местных жителей якобы восстали против «оккупации» СССР. Пособников нацистов в учебнике называют активистами и повстанцами.

«Посол Литвы в Германии Казис Шкирпа учредил Фронт литовских активистов, эта организация начала готовить восстание. Когда началась война, началось и восстание», — утверждается в тексте пособия.

В издании повествуется и о том, как гитлеровские диверсанты из числа местных жителей стран Балтии совершали атаки против Красной Армии, захватывали тюрьмы, освобождали заключенных, устраивали погромы евреев.

Литовские власти известны героизацией пособников нацистов. Пропагандистская литература, искажающая исторические факты, одобрена министерством образования Литвы и активно распространяется в государственных школах.

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