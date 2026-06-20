Минобороны: российские войска уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Военнослужащие подразделения беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, разведка выявила замаскированный пункт управления БПЛА, развёрнутый в жилой застройке. Оттуда координировались полёты ударных и разведывательных беспилотников, которые использовались для разведки и нанесения ударов по позициям российских войск и объектам гражданской инфраструктуры.
Уточняется, что в результате удара военных России были уничтожены пункт управления БПЛА и находившийся там личный состав ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские войска с помощью беспилотников «Герань» ударили по логистическому центру ВСУ «Новая Почта» у украинского города Сумы, который используется для хранения беспилотников.