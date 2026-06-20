WSJ: США и Катар обсуждают использование Ираном $6 млрд замороженных активов

По их сведениям, сначала Тегеран может получить доступ к хранящимся в Катаре $6 млрд. Предполагается, что по запросу Центробанка Ирана Доха будет разрешать оплачивать из этих средств продовольствие, медикаменты и иные гуманитарные товары. Издание указывает, что всего в мире заморожены около $100 млрд иранских средств, главным образом это доходы от нефти, которые из-за санкций остались на счетах в Индии, Ираке, Катаре, Китае.