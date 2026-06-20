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WSJ: США и Катар обсуждают использование Ираном $6 млрд замороженных активов

По информации источников газеты, по запросу Центробанка Иран будет получать разрешение на оплату продовольствия, медикаментов и иных гуманитарных товаров из этих средств.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. США совместно с Катаром работают над механизмом использования Ираном части его замороженных активов для приобретения гуманитарных товаров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, сначала Тегеран может получить доступ к хранящимся в Катаре $6 млрд. Предполагается, что по запросу Центробанка Ирана Доха будет разрешать оплачивать из этих средств продовольствие, медикаменты и иные гуманитарные товары. Издание указывает, что всего в мире заморожены около $100 млрд иранских средств, главным образом это доходы от нефти, которые из-за санкций остались на счетах в Индии, Ираке, Катаре, Китае.

Вашингтон надеется, что благодаря такому механизму сможет контролировать трату средств Ираном, пишет газета. Тегеран пока не одобрил разрабатываемый Соединенными Штатами и Катаром план, подчеркивает The Wall Street Journal.

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