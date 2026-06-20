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Подаренный Трампу «летающий дворец» из Катара ввели в строй ВВС США

Самолёт, который президент США Дональд Трамп получил в подарок от Катара, ввели в строй, сообщает сайт ВВС США. Военные уточнили, что после тестовых полётов самолёт будут использовать для перевозки американского лидера.

В сообщении указано, что самолёт VC-25B Bridge военно-воздушных сил официально присоединился к президентской авиагруппе и начнёт приёмо-сдаточные полёты.

«Многие думали, что это невозможно, но ВВС США смогли обеспечить безопасный, надёжный воздушный командный пункт в ускоренном режиме», — сообщил начальник штаба ВВС генерал Кеннет Уилсбах.

По данным военных, самолёт должен обеспечить продолжение критически важных и безопасных полётов для верховного главнокомандующего.

Королевская семья Катара решила подарить Дональду Трампу самолёт стоимостью 400 миллионов долларов в мае 2025 года. Судно для нового президентского борта прозвали «летающий дворец». В связи с дорогостоящим подарком члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии требовали начать официальное расследование.

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