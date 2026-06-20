Посольство сообщило о задержании россиянина в Кишиневе

«Речь идет не о рядовом процессуальном общении, а о продолжительном давлении, сопровождавшемся жесткими допросами, провокационными вопросами и действиями, которые в конечном итоге привели к тяжелым последствиям», — указано в сообщении посольства в Telegram. Состояние здоровья россиянина резко ухудшилось.