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В трех аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Чебоксар и Ульяновска ввели ограничения на полеты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Чебоксар и Ульяновска, информирует Росавиация.

«Аэропорты Казань, Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ведомство также сообщило о введении временных ограничений в аэропорту Ульяновска («Баратаевка»).

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