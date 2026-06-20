В трех аэропортах ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Чебоксар и Ульяновска, информирует Росавиация.
«Аэропорты Казань, Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ведомство также сообщило о введении временных ограничений в аэропорту Ульяновска («Баратаевка»).
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