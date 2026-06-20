ВС России за неделю уничтожили более 100 мин ВСУ в Курской области

«За последнюю неделю было успешно уничтожено более 100 различных типов мин и других взрывоопасных предметов. Саперные подразделения проводят тщательную проверку всех дорог, полей и зданий с использованием специализированного оборудования для обнаружения взрывных устройств», — сказал РИА Новости старший расчета 92-го инженерно-саперного полка с позывным Топор.