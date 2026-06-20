ВС России за неделю уничтожили более 100 мин ВСУ в Курской области

КУРСК, 20 июн — РИА Новости. Расчет саперов группировки войск «Север» за неделю обнаружил и уничтожили более 100 мин и взрывоопасных предметов ВСУ в приграничье Курской области, большинство из них обезвреживаются на месте, сообщил РИА Новости старший расчета с позывным Топор.
Как заявил военнослужащий «Севера», расчет инженерно-саперного полка ежедневно выполняет задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, установленных или сброшенных с беспилотных летательных аппаратов вооруженными силами Украины на частных территориях, сельскохозяйственных угодьях и автомобильных дорогах на территории Курской области, освобожденных от противника.
«За последнюю неделю было успешно уничтожено более 100 различных типов мин и других взрывоопасных предметов. Саперные подразделения проводят тщательную проверку всех дорог, полей и зданий с использованием специализированного оборудования для обнаружения взрывных устройств», — сказал РИА Новости старший расчета 92-го инженерно-саперного полка с позывным Топор.
Он уточнил, что большинство обнаруженных мин обезвреживаются на месте с применением накладных зарядов, поскольку ВСУ устанавливают взрывные устройства, которые крайне сложно извлечь без риска для жизни и здоровья саперов.