Командир Добрый: ВСУ обстреливают мирных жителей при выходе из Константиновки

«Украинские подразделения не различают мирные это либо солдаты, они полностью нейтрализуют мирных граждан. Они не делят их по возрастным критериям — старички, молодые дети. Они уничтожают абсолютно всех, кто пытается уйти из Константиновки в сторону нас, в сторону российских войск», — сказал Добрый.