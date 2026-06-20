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Командир Добрый: ВСУ обстреливают мирных жителей при выходе из Константиновки

Российский военнослужащий рассказал, что украинские солдаты блокируют выход гражданских из города.

КОНСТАНТИНОВКА /Донецкая Народная Республика/, 20 июня. /ТАСС/. Украинские подразделения блокируют выход мирных жителей из Константиновки и обстреливают их при попытке покинуть город. Об этом сообщил ТАСС командир роты 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Добрый.

«Украинские подразделения не различают мирные это либо солдаты, они полностью нейтрализуют мирных граждан. Они не делят их по возрастным критериям — старички, молодые дети. Они уничтожают абсолютно всех, кто пытается уйти из Константиновки в сторону нас, в сторону российских войск», — сказал Добрый.

Он отметил, что в городе идут уличные бои, российские военные выбивают противника.

«Где уходят мирные жители, они [ВСУ] обрабатывают (обстреливают — прим. ТАСС) всем, они не жалеют ни артиллерию, ни FPV-дроны на мирных граждан. Ну вот такая вот война, подлецы они, террористы», — добавил он.