Бразилия разгромила Гаити на чемпионате мира

Сборная Бразилии одержала крупную победу над командой Гаити во втором туре группового этапа чемпионата мира.
Подопечные Карло Анчелотти ещё в первом тайме забили три безответных мяча.
Дубль за 14 минут оформил Матеус Кунья.
А в компенсированное время отличился Винисиус Жуниор.
После двух встреч пентакампеоны возглавили квартет С с четырьмя очками.
Столько же набрали марокканцы, но имеют худшую разницу забитых и пропущенных мячей.
Шотландцы располагаются на третьем месте с тремя, а гаитяне замыкают таблицу с нулём.
Ранее Марокко победило Шотландию на чемпионате мира.