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Бразилия разгромила Гаити на чемпионате мира

Сборная Бразилии одержала крупную победу над командой Гаити во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Сборная Бразилии одержала крупную победу над командой Гаити во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Подопечные Карло Анчелотти ещё в первом тайме забили три безответных мяча.

Дубль за 14 минут оформил Матеус Кунья.

А в компенсированное время отличился Винисиус Жуниор.

После двух встреч пентакампеоны возглавили квартет С с четырьмя очками.

Столько же набрали марокканцы, но имеют худшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Шотландцы располагаются на третьем месте с тремя, а гаитяне замыкают таблицу с нулём.

Ранее Марокко победило Шотландию на чемпионате мира.