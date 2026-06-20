Как отметил Азаров, «уже стало известно, чем занималась харьковская лаборатория, одесская тоже». «Там были выявлены штаммы различных опаснейших болезней: сибирская язва, других. Короче, они исследовали образцы и генотипы украинского народа, украинских людей», — подчеркнул он. Экс-премьер пояснил, что когда глава Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала данные о размещении по всему миру более 120 таких лабораторий, то, «что они занимались запрещенными исследованиями в области военных биотехнологий, которые запрещены международным законодательством, стало уже абсолютно ясно, чем они занимались».
«Последствия самые жуткие. Люди готовили создание биологического оружия. Тут ясно, что последствия самые ужасные, не говоря уже о том, что случайный выброс такой жуткой инфекции мог бы спровоцировать колоссальные человеческие жертвы. Понятно, их надо было закрывать», — сказал Азаров.