Как отметил Азаров, «уже стало известно, чем занималась харьковская лаборатория, одесская тоже». «Там были выявлены штаммы различных опаснейших болезней: сибирская язва, других. Короче, они исследовали образцы и генотипы украинского народа, украинских людей», — подчеркнул он. Экс-премьер пояснил, что когда глава Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала данные о размещении по всему миру более 120 таких лабораторий, то, «что они занимались запрещенными исследованиями в области военных биотехнологий, которые запрещены международным законодательством, стало уже абсолютно ясно, чем они занимались».