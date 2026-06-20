В аэропортах Казани, Чебоксар и Ульяновска ввели временные ограничения на полёты

В аэропортах Казани, Чебоксар и Ульяновска введены временные ограничения на полёты, сообщили в Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее стало известно, что в небе над Севастополем уничтожили пять украинских беспилотников.
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