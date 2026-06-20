Украинские военные препятствуют выходу мирных жителей из Константиновки в ДНР и открывают огонь по тем, кто пытается покинуть город в направлении российских позиций.
Об этом рассказал командир роты 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Добрый.
«Они (ВСУ. — RT) не делят их по возрастным критериям — старички, молодые, дети. Они уничтожают абсолютно всех, кто пытается уйти», — цитирует его ТАСС.
Добрый также заявил, что в Константиновке продолжаются уличные бои, а российские военные выбивают украинские подразделения из города. Он подчеркнул, что при отходе мирных жителей ВСУ используют для обстрелов артиллерию и FPV-дроны.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооружённых сил Украины переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь смешаться с мирными жителями в Константиновке в ДНР.