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Юрист Кузнецов: отпуск новому работнику могут предоставить до истечения полугода

Согласно ст. 122 Трудового кодекса Российской Федерации, право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы, однако с согласия работодателя отпуск может быть предоставлен и до истечения этого срока.

Источник: RT на русском

Согласно ст. 122 Трудового кодекса Российской Федерации, право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы, однако с согласия работодателя отпуск может быть предоставлен и до истечения этого срока.

Об этом рассказал в беседе с RT юрист hh.ru Александр Кузнецов.

«Отдельным категориям работников, например несовершеннолетним, ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен до истечения шестимесячного срока», — предупредил он.

Чтобы работодатель узнал о намерении работника уйти в отпуск до истечения шести месяцев, работник должен подать от своего имени письменное заявление, объяснил эксперт.

«Заявление составляется в свободной форме. Если у работника есть законные основания для предоставления досрочного отпуска в обязательном порядке, ему необходимо указать в заявлении эти обстоятельства и приложить подтверждающие документы», — посоветовал собеседник RT.

Если в компании нет электронного документооборота, то факт подачи такого заявления лучше дополнительно зафиксировать, чтобы потом не возникло недопонимания с работодателем, считает юрист.

Например, через отметку о получении заявления на втором экземпляре, заключил он.

Ранее россиянам напомнили, что отпуск продлевается в случае болезни сотрудника в этот период.