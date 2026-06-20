Боец Топор: саперы РФ уничтожили более 100 мин ВСУ в приграничье Курской области

КУРСК, 20 июня. /ТАСС/. Расчет саперов 92-го полка группировки войск «Север» за неделю обнаружил и уничтожил более 100 мин противника в Курской области. Об этом ТАСС сообщил старший расчета с позывным Топор.
«Расчет ежедневно выполняет задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных объектов, установленных или сброшенных с беспилотных летательных аппаратов Вооруженными силами Украины на частных территориях, сельскохозяйственных угодьях и автомобильных дорогах на территории Курской области, освобожденных от противника. За последнюю неделю было успешно уничтожено более 100 различных типов мин и других взрывоопасных предметов», — рассказал он.
Топор добавил, что саперные подразделения проводят тщательную проверку всех дорог, полей и зданий с использованием специализированного оборудования для обнаружения взрывных устройств. Большинство обнаруженных мин обезвреживаются на месте с применением накладных зарядов, поскольку ВСУ устанавливают взрывные устройства, которые крайне сложно извлечь без риска для жизни и здоровья саперов, пояснил старший расчета.