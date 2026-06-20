Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Топор: саперы РФ уничтожили более 100 мин ВСУ в приграничье Курской области

Такое количество взрывоопасных предметов ликвидировали за неделю, сообщил военнослужащий.

КУРСК, 20 июня. /ТАСС/. Расчет саперов 92-го полка группировки войск «Север» за неделю обнаружил и уничтожил более 100 мин противника в Курской области. Об этом ТАСС сообщил старший расчета с позывным Топор.

«Расчет ежедневно выполняет задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных объектов, установленных или сброшенных с беспилотных летательных аппаратов Вооруженными силами Украины на частных территориях, сельскохозяйственных угодьях и автомобильных дорогах на территории Курской области, освобожденных от противника. За последнюю неделю было успешно уничтожено более 100 различных типов мин и других взрывоопасных предметов», — рассказал он.

Топор добавил, что саперные подразделения проводят тщательную проверку всех дорог, полей и зданий с использованием специализированного оборудования для обнаружения взрывных устройств. Большинство обнаруженных мин обезвреживаются на месте с применением накладных зарядов, поскольку ВСУ устанавливают взрывные устройства, которые крайне сложно извлечь без риска для жизни и здоровья саперов, пояснил старший расчета.