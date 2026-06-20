Боец Топор: саперы РФ уничтожили более 100 мин ВСУ в приграничье Курской области

«Расчет ежедневно выполняет задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных объектов, установленных или сброшенных с беспилотных летательных аппаратов Вооруженными силами Украины на частных территориях, сельскохозяйственных угодьях и автомобильных дорогах на территории Курской области, освобожденных от противника. За последнюю неделю было успешно уничтожено более 100 различных типов мин и других взрывоопасных предметов», — рассказал он.