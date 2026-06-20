Euractiv: Зеленский испортил ужин лидеров стран ЕС

Обсуждение стратегии по противодействию Китаю было прервано спорами о продолжающемся вооруженном конфликте на территории Украины. Как отмечается в публикации, лидеры ЕС разошлись во мнениях относительно того, кто или какая группа стран должна взять на себя инициативу по будущим переговорам с Россией.