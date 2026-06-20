Владимир Зеленский испортил ужин лидеров Евросоюза, посвященный обсуждению политики в отношении Китая, сообщает портал Euractiv.
Как отмечает издание, украинский лидер присутствовал на ужине совсем недолго, после чего мероприятие перешло к обсуждению ситуации на Украине, полностью сменив изначальную повестку.
Обсуждение стратегии по противодействию Китаю было прервано спорами о продолжающемся вооруженном конфликте на территории Украины. Как отмечается в публикации, лидеры ЕС разошлись во мнениях относительно того, кто или какая группа стран должна взять на себя инициативу по будущим переговорам с Россией.
«Ужин был прерван почти до 11 часов вечера спорами о конфликте России и Украины», — говорится в материале.
Ранее авторы издания Strategic Culture указали на то, что успехи российских военных в зоне спецоперации стали унижением для Зеленского.