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Euractiv: Зеленский испортил ужин лидеров стран ЕС

Зеленский испортил ужин лидеров Евросоюза, посвященный Китаю.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский испортил ужин лидеров Евросоюза, посвященный обсуждению политики в отношении Китая, сообщает портал Euractiv.

Как отмечает издание, украинский лидер присутствовал на ужине совсем недолго, после чего мероприятие перешло к обсуждению ситуации на Украине, полностью сменив изначальную повестку.

Обсуждение стратегии по противодействию Китаю было прервано спорами о продолжающемся вооруженном конфликте на территории Украины. Как отмечается в публикации, лидеры ЕС разошлись во мнениях относительно того, кто или какая группа стран должна взять на себя инициативу по будущим переговорам с Россией.

«Ужин был прерван почти до 11 часов вечера спорами о конфликте России и Украины», — говорится в материале.

Ранее авторы издания Strategic Culture указали на то, что успехи российских военных в зоне спецоперации стали унижением для Зеленского.

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