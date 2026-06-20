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Аэропорт Ижевска временно не обслуживает рейсы

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на полёты. Об этом сообщили в Росавиации.

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на полёты. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что меры необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что аэропорты Казани, Чебоксар и Ульяновска временно не принимают и не отправляют рейсы.

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