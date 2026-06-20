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ВС России уничтожили в Сумской области пункт управления БПЛА ВСУ

Дроны «Севера» уничтожили в лесах Сумской области пункт управления БПЛА ВСУ.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 20 июн — РИА Новости. Пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен в лесном массиве в Сумской области расчетом ударных FPV-дронов группировки войск «Север», что усложнило работу противника на данном направлении, сообщил РИА Новости командир расчета БПС 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Золотой.

«При ведении воздушной разведки над лесным массивом наши операторы засекли площадку для запуска БПЛА. Это был пункт управления вражескими дронами, откуда противник координировал свои БПЛА и корректировал огонь по нашим позициям», — сообщил он.

По словам военнослужащего, FPV-дрон зашел под кроны, навелся и поразил цель прямым попаданием.

«Теперь противник на этом направлении ослеп и потерял связь со своими дронами — работать ему станет гораздо сложнее», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что объект был замаскирован в густой растительности и использовался противником для координации полетов своих БПЛА, ретрансляции сигналов и наведения ударных дронов на позиции российских войск.

«Поражение осуществлялось ударным FPV-дроном. Цель поражена, о чем свидетельствуют кадры объективного контроля», — сообщил Золотой.

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