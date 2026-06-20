Словакия покроет основную часть потребностей в газе за счет России

БРАТИСЛАВА, 20 июн — РИА Новости. Словакия покроет основную часть потребностей в газе в 2026 году за счет поставок из России, сообщила РИА Новости словацкая государственная энергетическая компания SPP.
«Поставками из России мы сможем в этом году покрыть большую часть наших потребностей. Всем нашим клиентам от домохозяйств до больших промышленных заказчиков мы и дальше гарантируем бесперебойные поставки природного газа», — сообщили в компании.
В SPP уточнили, что на 2026 год в соответствии с новым законодательством RepowerEU, которое вступило в силу во второй половине марта, компания заключила дополнительное соглашение с компанией «Газпром экспорт», изменив условия поставок природного газа в Словакию так, чтобы они отвечали новым европейским требованиям.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года республика частично восстановила поставки российского газа по «Турецкому потоку».