Эксперт предупредил о риске появления ИИ-копии человека

«Вероятно, в ближайшие годы государства будут вынуждены перейти от регулирования хранения данных к регулированию памяти ИИ. Речь может идти о праве человека требовать удаления своих цифровых паттернов из обучающих выборок и генеративных моделей, а также о маркировке цифровых двойников и обязательном согласии на их создание», — полагает он.