Эксперт предупредил о риске появления ИИ-копии человека

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Нейросети могут сохранять информацию о человеке даже после того, как он удалил историю запросов или аккаунт, поэтому в обозримом будущем могут появиться ИИ-копии личности, рассказал РИА Новости эксперт в области ИИ «Университета 2035» Ярослав Селиверстов.
«Речь идет о формировании так называемого неотчуждаемого цифрового следа — ситуации, при которой цифровая копия человека продолжает существовать независимо от его воли… Отдельные элементы поведения, стиля речи, визуального образа и социальных паттернов человека могут сохраняться в параметрах обученных моделей и использоваться косвенно», — объяснил эксперт.
Искусственный интеллект сейчас обучается на больших объемах данных, в том числе постах в социальных сетях. Поэтому, отмечает Селиверстов, в будущем общество рискует столкнуться с эпохой, в которой удалить аккаунт можно, а собственную цифровую личность — уже нет.
При этом неизвестно, кому будет принадлежать цифровая копия личности, если она была сформирована нейросетью на основе распределенных данных из множества источников, отметил Селиверстов.
«Вероятно, в ближайшие годы государства будут вынуждены перейти от регулирования хранения данных к регулированию памяти ИИ. Речь может идти о праве человека требовать удаления своих цифровых паттернов из обучающих выборок и генеративных моделей, а также о маркировке цифровых двойников и обязательном согласии на их создание», — полагает он.