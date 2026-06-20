Макрона унизили на глазах у жены: после ужина во Франции разгорелся скандал

Президент США Дональд Трамп в очередной раз попался на поцелуе с супругой французского лидера Эммануэля Макрона — Брижит.
Профайлер Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о тайных знаках американского лидера.
Брижит в объятиях Макрона.
На этот раз инцидент произошёл после ужина в Версальском дворце во Франции.
На кадрах Трамп сначала быстро попрощался с самим Макроном, а после — длительное время удерживал в объятиях Брижит.
Сначала Трамп и Брижит обменялись поцелуями в обе щеки. Затем, как посчитали некоторые пользователи соцсетей, Трамп сделал движение в сторону Брижит для ещё одного поцелуя, положив руку ей на плечо.
Однако она отступила на полшага назад, чтобы избежать этого. Похожий инцидент произошёл за несколько дней до этого на саммите G7. Трамп наспех поздоровался с Макроном, а потом не менее 13 секунд удерживал руку его супруги и не отпускал.
Доминирование через тело: язык жестов Трампа.
«Трамп демонстрирует доминирующий, экспансивный вид поведения, где телесный ритуал (поцелуи, рукопожатие, вторжение в дистанцию) используется им как инструмент контроля ситуации и людей. Его мимика в момент второго наклона к Брижит — открытый рот, чуть вытянутые губы — больше похожа на демонстративную фамильярность. Это типичная для него смесь нарциссической самоуверенности и пошлого флирта», — пояснил эксперт.
Панкратов также проанализировал реакцию Брижит.
«У первой леди Франции, напротив, виден рефлекс вежливого отступления: она сокращает время физического контакта, делает полшага назад, уводит голову, при этом удерживая социальную улыбку — классический приём человека, который не хочет конфликта, особенно публичного. Мышечное напряжение её шеи и плеч, микропауза перед ответным движением и чуть “застывшая” улыбка выдают утомление от такого грубого, непротокольного давления и попытку сохранить лицо в кадре», — добавил специалист.
Двойной удар: G7 и Версаль.
Трамп попытался уколоть французского лидера Эммануэля Макрона, уделив особое внимание его супруге Брижит, добавил Руслан Панкратов.
«Трамп систематически смещает фокус с президента Франции на его супругу, использует телесный контакт как способ подчеркнуть своё превосходство и опосредованно уколоть оппонента по линии статуса и мужественности. При этом жест выглядит скорее импульсивным и эгоцентричным, чем тонко просчитанным политическим приёмом: он действует в логике “я беру себе внимание и личные границы по умолчанию”, а потенциальный эмоциональный дискомфорт Макрона — приятный, но побочный эффект», — пояснил эксперт.
Рукопожатие Трампа: 13 секунд доминирования.
Ранее Трамп на полях саммита G7 особенным образом поприветствовал Брижит.
На кадрах со встречи видно, как Трамп быстро поздоровался с Эммануэлем Макроном, а затем 13 секунд удерживал руку Брижит. При этом американский лидер провернул свою фирменную фишку — пытался притянуть Брижит за руку к себе. Первая леди Франции пыталась одёрнуть руку, но не смогла сделать этого, пока Трамп её не отпустил.
«Это рукопожатие — почти учебник по тому, как Трамп решает две задачи одновременно: утвердить своё доминирование и сыграть на грани флирта. С Макроном он здоровается быстро и формально, а вот руку Брижит берёт обеими руками и держит явно дольше дозволенной протокольной нормы, фактически не давая ей выйти из этого навязчивого контакта. В кадре видны характерные признаки неловкости: она пробует немного изменить положение, сделать полшага в сторону, но вынуждена сохранять “дежурную” улыбку и не показывать раздражения — иначе неловким станет уже не только момент, но и вся картинка встречи», — пояснил эксперт.
Панкратов подчеркнул, что такие жесты являются частью политического стиля Трампа. Он вторгается в личное пространство собеседника, использует затянутые рукопожатия, чтобы показать, что он здесь главный.
Унижение как политический инструмент.
Трамп использует рукопожатия, объятия и поцелуи как оружие. С Макроном он холоден и формален. С Брижит — навязчив и фамильярен. Это не случайность. Это сознательная тактика, направленная на унижение французского президента на глазах у его жены.
Макрон вынужден стоять в стороне и наблюдать, как его супругу буквально удерживают в объятиях. Брижит вынуждена улыбаться и терпеть, чтобы не создавать международный скандал. А Трамп получает то, что хочет: внимание, вирусные видео и чувство собственного превосходства.