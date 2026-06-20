Макрона унизили на глазах у жены: после ужина во Франции разгорелся скандал

«Это рукопожатие — почти учебник по тому, как Трамп решает две задачи одновременно: утвердить своё доминирование и сыграть на грани флирта. С Макроном он здоровается быстро и формально, а вот руку Брижит берёт обеими руками и держит явно дольше дозволенной протокольной нормы, фактически не давая ей выйти из этого навязчивого контакта. В кадре видны характерные признаки неловкости: она пробует немного изменить положение, сделать полшага в сторону, но вынуждена сохранять “дежурную” улыбку и не показывать раздражения — иначе неловким станет уже не только момент, но и вся картинка встречи», — пояснил эксперт.