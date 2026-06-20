Трамп: вандалы пытались повредить зеркальный пруд в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы расследуют случаи вандализма у зеркального пруда на Национальной аллее в Вашингтоне.
По его словам, несколько дней назад газон вокруг пруда был уничтожен. Кроме того, неизвестные пытались повредить недавно установленное внутреннее покрытие.
«Подобно тому, как на Национальной аллее использовались химические вещества, здесь применили нечто похожее в Зеркальном пруду, пытаясь разрушить и обезобразить результаты нашей работы», — написал он в соцсети Truth Social.
Президент отметил, что повреждения оказались незначительными и будут устранены в начале следующей недели. Он добавил, что состояние бассейна улучшается, а проблема с водорослями уже решена на 75%.
Ранее сообщалось, что зеркальный пруд, который Трамп обещал сделать синим, спустя неделю после заполнения зацвёл и приобрёл привычный зелёный оттенок.