Названа причина смерти звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем

АНКАРА, 20 июн — РИА Новости. Причиной смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной российским зрителям по роли Ишыл в сериале «Клюквенный щербет» (Kızılcık Şerbeti), мог стать укус обезьяны в Таиланде, пишет газета Т24 со ссылкой на адвоката артистки Угура Геккойуна.
Иртем скончалась 15 июня в своем доме в Стамбуле. Ранее среди предварительных возможных причин смерти актрисы называли сердечный приступ, однако официальные результаты вскрытия пока не опубликованы.
«После обнаружения трех рубцов на левой руке моей доверительницы члены семьи сообщили, что во время поездки в Таиланд ее укусила обезьяна. Эксперты указали, что такой укус может привести к тяжелым последствиям, включая сепсис», — говорится в ходатайстве адвоката, поданном в прокуратуру, пишет газета.
По словам адвоката, защита попросила следствие учесть эту версию при проведении судебно-медицинской экспертизы и установлении причин смерти актрисы.