Названа причина смерти звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем

«После обнаружения трех рубцов на левой руке моей доверительницы члены семьи сообщили, что во время поездки в Таиланд ее укусила обезьяна. Эксперты указали, что такой укус может привести к тяжелым последствиям, включая сепсис», — говорится в ходатайстве адвоката, поданном в прокуратуру, пишет газета.