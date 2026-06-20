Епифанцев получил новый штраф за неуплату старого

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Московский суд оштрафовал актера Владимира Епифанцева, сыгравшего в сериалах «Жуки» и «Два Холма», на 10 тысяч рублей за неуплату другого штрафа в срок, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что актера ранее оштрафовали на 5 тысяч рублей из-за неоплаты парковки в Москве. В установленный законом срок штраф погашен не был.
Тогда, следует из материалов, в отношении Епифанцева составили протокол за неуплату административного штрафа. В судебное заседание артист не явился, хотя и был извещен о процессе, следует из материалов. Столичный суд оштрафовал Епифанцева еще на 10 тысяч рублей.
Вместе с тем судебные приставы, как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, уже начали принудительно взыскивать с актера штраф в 10 тысяч рублей: исполнительное производство было возбуждено 15 июня.
Епифанцев известен ролями в сериалах «Жуки», «Два холма» и«Полярный», фильмах «Generation П» и «Небриллиантовая рука».