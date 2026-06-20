Епифанцев получил новый штраф за неуплату старого

Тогда, следует из материалов, в отношении Епифанцева составили протокол за неуплату административного штрафа. В судебное заседание артист не явился, хотя и был извещен о процессе, следует из материалов. Столичный суд оштрафовал Епифанцева еще на 10 тысяч рублей.