В Херсонской области создадут безопасные условия для голосования

ГЕНИЧЕСК, 20 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Херсонской области на фоне угрозы ВСУ организует безопасные условия, чтобы жители региона высказали свою позицию на выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщила председатель избиркома области Марина Захарова.
«Мы сделаем все, что от нас зависит, все, что мы можем для того, чтобы каждый гражданин Херсонской области смог изъявить свою позицию и отдать свой голос за своего кандидата», — сказала она.
Ранее Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов в Госдуму на территориях регионов Донбасса и Новороссии, где введено военное положение. В сентябре пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование планируется на 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц ряда субъектов РФ: в семи регионах — прямые, в трех — путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежат около 23 тыс. мандатов.