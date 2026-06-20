Режим «Ковёр» ввели в Самарской области

Режим «Ковёр» введён в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах», — написал он в MAX.
Между тем губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал об отмене плана «Ковёр» в регионе.
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