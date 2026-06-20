Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим «Ковёр» ввели в Самарской области

Режим «Ковёр» введён в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Режим «Ковёр» введён в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах», — написал он в MAX.

Между тем губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал об отмене плана «Ковёр» в регионе.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше