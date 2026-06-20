Роналдиньо — о возобновлении карьеры футболиста: пусть начнётся магия

«Новые цвета, та же улыбка. Не могу дождаться, когда буду танцевать с мячом и напишу новую, прекрасную историю вместе с Иньяцио Чиприани и его семьёй. Футбол всегда был для меня счастьем, и я рад принести этот дух в “Равенну”. Пусть начнется магия!», — приводит слова игрока Sky Sports Italy.