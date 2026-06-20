Роналдиньо — о возобновлении карьеры футболиста: пусть начнётся магия

Бразильский полузащитник Роналдиньо высказался о возобновлении карьеры футболиста.
«Новые цвета, та же улыбка. Не могу дождаться, когда буду танцевать с мячом и напишу новую, прекрасную историю вместе с Иньяцио Чиприани и его семьёй. Футбол всегда был для меня счастьем, и я рад принести этот дух в “Равенну”. Пусть начнется магия!», — приводит слова игрока Sky Sports Italy.
Напомним, что Роналдиньо провёл за «Барселону» 207 матчей, в которых забил 94 мяча и отдал 70 результативных передач. Футболист является чемпионом мира, обладателем «Золотого мяча», а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. Он завершил карьеру в январе 2018 года.
Ранее Бразилия разгромила Гаити на чемпионате мира.