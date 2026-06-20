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«Их оружие убивает»: Риттер объяснил молчание Запада о теракте в Старобельске

Аналитик Риттер: Западу невыгодно говорить о жертвах своего оружия в России.

Источник: Комсомольская правда

Западным странам невыгодно, чтобы общественность знала о последствиях применения их вооружений. Об этом заявил экс-разведчик США и военный аналитик Скотт Риттер в интервью «КП-Запорожье».

Отвечая на вопрос о том, почему иностранные СМИ не освещали теракт в Старобельске аналитик отметил, что крупнейшие медиа на Западе контролируются крупными бизнес-корпорациями.

«Оружие, которое поступает сюда и убивает людей, включая ракеты и дроны, продается этими самими корпорациями. И они не заинтересованы, чтобы люди знали, что их оружие убивает людей в России», — сказал Риттер.

Напомним, удар по колледжу произошел в ночь на 22 мая. Под атаку дронов ВСУ попали учебный корпус, а также общежитие, в здании которого в этот момент находились студенты.

Как писал KP.RU, киевский режим нанес прицельный удар. В результате террористической атаки 21 ребенок погиб. Дети в Старобельске прыгали из окон и бежали из общежития прямо в пижамах.

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