Госдолг Армении за время премьерства Пашиняна вырос на 110%

Согласно данным по социально-экономическому положению Армении на 30 апреля 2018 года, государственный долг Армении составлял $6,87 млрд, а по состоянию на 30 апреля 2026 года — $14,46 млрд. При этом пиковые показатели были зафиксированы в феврале 2026 года, когда размер госдолга достиг отметки в $14,78 млрд, что на 115,2% больше, чем в момент начала премьерства Пашиняна. При этом с декабря 2025 года правительство Армении изменило метод подсчета госдолга и не включает в него взятые правительством внутренние и внешние обязательства, а также долг Центрального банка. В подсчетах ТАСС учтены эти изменения: как обязательства, так и долг ЦБ включены в подсчет.