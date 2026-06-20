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Власти Черниговской области организовали схему легализации дезертиров ВСУ

РИА Новости: в Черниговской области создали схему легализации дезертиров ВСУ.

МОСКВА, 20 июн— РИА Новости. Местные власти Черниговской области организовали систему оказания незаконных услуг для уклонистов и военнослужащих, самовольно оставивших подразделения ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на фоне роста числа дезертиров в регионе отдельные представители местных элит и связанных с ними структур наладили механизм легализации таких граждан за денежное вознаграждение.

«В Черниговской области продолжает увеличиваться количество дезертиров. Местные власти организовали “бизнес” на оказании “услуг” для уклонистов и украинцев, сбежавших из подразделений ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, помощники ректора Черниговского национального университета за взятки фиктивно оформляли людям возможность легализации в правовом пространстве Украины.

Как утверждают в российских силовых структурах, увеличение числа уклонистов и дезертиров вызывает обеспокоенность украинского командования. В связи с этим в Черниговскую область перебрасываются дополнительные подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»*, включая 21-й батальон специального назначения.

«В задачи украинских националистов также будет входить “воспитание” отказников в подразделениях ВСУ», — добавил он.

* Запрещенная в России террористическая организация.