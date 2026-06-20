Аналитик дала совет, в чем хранить сбережения

Аналитик обратила внимание, что одновременно снижается и общий интерес пользователей к вкладам. В первом квартале спрос на онлайн-вклады оказался практически в два раза ниже, чем годом ранее, когда на рынке наблюдались пиковые ставки, указала она. В апреле спрос дополнительно снизился на 9% к марту и на 36% в годовом выражении, уточнила аналитик.