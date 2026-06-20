Командир ДЗ: украинские войска в Константиновке окружены и лишены снабжения

Часть подразделений ВСУ в Константиновке в ДНР находится в полном окружении и уже около месяца не имеет возможности получить подкрепление или покинуть позиции.
Об этом ТАСС сообщил командир 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Южной группировки войск с позывным ДЗ.
По его словам, снабжение окружённых украинских военных осуществляется сбросами с воздуха примерно раз в неделю, однако не все грузы достигают адресатов.
Командир также заявил, что подразделения ВСУ не предпринимают попыток прорыва и не ведут активных действий, оказывая сопротивление лишь при прямом столкновении во время зачистки.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие продвигаются на юго-западных подступах к Константиновке на участке фронта протяжённостью более 20 км.