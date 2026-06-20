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Кейн рассказал о рационе питания английских футболистов перед первым матчем на ЧМ

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал, как футболисты перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Хорватии ели жареное мясо.

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал, как футболисты перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Хорватии ели жареное мясо.

«В первый вечер у нас был барбекю в отеле. Митч, один из наших поваров, и несколько местных приготовили еду. Отличная еда получилась!» — приводит слова Кейна Daily Mail.

Футбольная ассоциация Англии (FA) пригласила лучших местных поваров, чтобы устроить приём по прибытии команды из Флориды.

Англия взяла верх над Хорватией в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2026. Встреча группы L завершилась со счётом 4:2.

Ранее ФИФА удовлетворила просьбу Тухеля изменить расположение фотографов во время гимнов на ЧМ-2026.