Аэропорты Пензы и Чебоксар возобновили работу

В аэропортах Пензы и Чебоксар сняли ограничения на полёты, сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, меры были необходимы для обеспечения безопасности.
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал об отмене плана «Ковёр» в регионе.
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