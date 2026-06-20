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Аэропорты Пензы и Чебоксар возобновили работу

В аэропортах Пензы и Чебоксар сняли ограничения на полёты, сообщили в Росавиации.

В аэропортах Пензы и Чебоксар сняли ограничения на полёты, сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, меры были необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал об отмене плана «Ковёр» в регионе.

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