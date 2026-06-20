Боец Золотой: российские войска уничтожили радиомост ВСУ на Сумском направлении

Расчёт FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил на Сумском направлении радиомост ВСУ, который использовался для ретрансляции сигналов связи и управления между украинскими подразделениями.
Об этом РИА Новости сообщил командир расчёта беспилотных систем 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Золотой.
По его словам, объект был обнаружен в ходе разведывательно-ударных действий. FPV-дрон поразил оборудование ретранслятора, установленное на крыше одного из строений.
Как отметил военнослужащий, расчёты БПЛА продолжают ежедневно наносить удары по вооружению, технике, военным объектам и личному составу противника.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили с помощью «Гераней» объект энергетики ВСУ в Харьковской области.