Назван самый издаваемый автор в России за 2025 год

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Писательница Анна Джейн (Анна Потапкина) стала самым издаваемым автором художественной литературы в России за 2025 год, следует из отраслевого доклада Минцифры России «Книжный рынок России», с которым ознакомилось РИА Новости.
«Самым издаваемым автором художественной литературы в нашей стране в 2025 году остается российская писательница Анна Джейн (А. Н. Потапкина). Общий тираж 79 выпущенных названий ее книг составил 2,167 миллиона экземпляров», — говорится в докладе.
Также отмечается, что многолетний лидер рейтинга тиражей — американский писатель Стивен Кинг — по итогам 2025 года оказался на четвертом месте: общий тираж его 143 книг по сравнению с 2024 годом увеличился на 60,9% и составил 588,2 тысячи экземпляров. В 2024 году 79 произведений Кинга были выпущены тиражом 365,5 тысяч экземпляров.
Кроме того, находившаяся долгое время в списке самых издаваемых авторов писательница Дарья Донцова в 2025 году даже не попала в топ-10. По итогам года она занимает 19-е место, пропустив вперед таких классиков отечественной и мировой литературы, как Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Лев Толстой, Александр Пушкин, Эрих Мария Ремарк, Александр Дюма, Харуки Мураками, Николай Гоголь. Общий тираж 69 книг Донцовой, выпущенных в 2025 году, составил 276 тысяч экземпляров: в сравнении с 2024 годом (328 тысяч экземпляров) тираж ее книг сократился на 15,9%.