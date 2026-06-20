Назван самый издаваемый автор в России за 2025 год

Кроме того, находившаяся долгое время в списке самых издаваемых авторов писательница Дарья Донцова в 2025 году даже не попала в топ-10. По итогам года она занимает 19-е место, пропустив вперед таких классиков отечественной и мировой литературы, как Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Лев Толстой, Александр Пушкин, Эрих Мария Ремарк, Александр Дюма, Харуки Мураками, Николай Гоголь. Общий тираж 69 книг Донцовой, выпущенных в 2025 году, составил 276 тысяч экземпляров: в сравнении с 2024 годом (328 тысяч экземпляров) тираж ее книг сократился на 15,9%.